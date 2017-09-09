Космонавт Рязанский рассказал о космических станциях будущего

КОРОЛЕВ (Московская область), 9 сен — РИА Новости. Орбитальные станции будущего невозможно будет построить только из надувных модулей, в их составе обязательно будут традиционные сегменты, считает российский космонавт Сергей Рязанский.

"Конечно, должен быть набор базовых модулей, на которых находятся управляющие системы станции, системы стабилизации, двигательная установка, которая также отвечает за стабилизацию. Такие системы вряд ли в надувном модуле разместишь", — сказал он во время сеанса прямой связи с МКС в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), отвечая воспитанникам центра "Сириус", попросившим его сравнить традиционные и надувные модули.

Надувные модули Рязанский назвал увеличением жилого объема. По словам космонавта, они удобны в качестве складских помещений и для проведения научных экспериментов.

Для того, чтобы выйти на связь с воспитанниками "Сириуса", Рязанский "нашел достаточно светлый угол". Чтобы не мешать своим коллегам, которые в силу особенностей отсчета времени на МКС еще спят, космонавт перешел в японский шлюзовой модуль.

В ЦУПе воспитанникам центра рассказали об истории Международной космической станции и Центра управления полетами, а также Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), на территории которого расположен ЦУП.