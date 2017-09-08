Ракету "Протон-М" установили в вертикальное положение для пуска Amazonas-5

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ракету "Протон-М", на которой 11 сентября планируется запустить испанский спутник Amazonas-5, вывезли и установили на стартовый стол, сообщает в пятницу производитель "Протонов" государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева.

"Восьмого сентября 2017 года ракета космического назначения в составе ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и телекоммуникационным космическим аппаратом Amazonas-5 вывезена на стартовый комплекс и установлена в вертикальное положение на пусковой установке. Пусковой расчет начал работу по подготовке ракеты космического назначения к пуску по графику первого стартового дня", — говорится в сообщении на сайте центра.

Специалисты проведут автономные и комплексные испытания систем ракеты и разгонного блока, отработку и анализ телеметрической информации и подготовят наземный пуско-проверочный комплекс к проведению контрольного режима предстартовой подготовки разгонного блока.

Во второй стартовый день намечены работы по контрольному набору стартовой готовности ракеты и имитации заправки. По результатам всех испытаний 11 сентября состоится совещание госкомиссии по вопросу заправки ракеты.

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с КА Amazonas-5 запланирован с космодрома Байконур 11 сентября в 22.23 мск.

Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен фирмой Space Systems/Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.