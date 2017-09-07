"Протон-М" вывезут на стартовый комплекс на Байконуре в пятницу

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" будет вывезена на стартовую площадку на космодроме Байконур в пятницу, 8 сентября, сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Отмечается, что в четверг на Байконуре состоялось заседание технического руководства по вопросам готовности ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и телекоммуникационным космическим аппаратом Amazonas-5 к вывозу на стартовый комплекс. Сообщается, что днем ранее в Роскосмосе прошло аналогичное совещание с участием членов государственной комиссии.

"По результатам рассмотрения докладов о готовности ракеты космического назначения (РКН) и наземной инфраструктуры принято решение о вывозе РКН "Протон-М" 8 сентября 2017 года на стартовую площадку и ее установке в пусковую систему", — говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, также 7 сентября завершены операции по заправке баков низкого давления разгонного блока "Бриз-М" в составе РКН "Протон-М" на технологической заправочной станции.

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с Amazonas-5 запланирован с пусковой установки на 11 сентября 2017 года в 22.23.41 по московскому времени.

Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен компанией Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.