Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю после запуска военного челнока

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на Землю после запуска военного космического челнока X-37B для ВВС США, трансляцию запуска и возвращения первой ступени вела компания SpaceX.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал был дан в 17.00 мск. Через неполные девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила вертикальную посадку неподалеку от места старта.

Как сообщили в SpaceX, с очередной посадкой на ее счету теперь 16 сохраненных для повторного использования первых ступеней Falcon 9.

Миссия X-37B является секретным проектом ВС США, в связи с чем трансляция запуска была прервана через три минуты после старта и компания показывала лишь приземление первой ступени.

Для X-37B это пятый полет. Ранее сообщалось, что на этот раз военный космический многоразовый корабль будет выведен на более высокую, чем раньше, наклонную орбиту, на его борту будет проводиться ряд секретных экспериментов.

Четвертая миссия X-37B, созданного компанией Boeing, завершилась в мае и продолжалась рекордные 718 дней. Программа X-37B была начата НАСА в 1999 году, но в 2004 перешла в ведомство военных, ее подробности, в том числе стоимость, засекречены.

Космический корабль в общей сложности провел на орбите 2085 дней и до этого стартовал только на ракете Atlas V, принадлежащей United Launch Alliance. Для частной компании SpaceX это второй контрактный запуск для ВВС США, ранее в мае текущего года Falcon 9 осуществила запуск разведывательного спутника для американских военных.