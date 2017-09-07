Россия вместе с США планирует пилотируемые пуски с "Восточного"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия совместно с США в будущем планирует пилотируемые пуски с космодрома "Восточный" и изучение дальнего космоса, если какие-нибудь "умники" в Вашингтоне не помешают, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

По словам президента, космодром "Восточный", который был заложен несколько лет назад, уже начал функционировать, произведены первые запуски ракет, и на сегодня есть планы по будущим проектам, в том числе — совместно с США.

"В ближайшие несколько лет перейдем к тому, что это будет первый настоящий крупномасштабный гражданский космодром российский, с которого мы будем исследовать, в том числе, и дальний космос, осуществлять пилотируемые полеты и так далее. Кстати говоря, планируем это делать и с Соединенными штатами – во всяком случае, если всякие умники из различных структур американских не помешают. Интерес к этому (совместным запускам – ред.) есть, в том числе, скажем, по изучению Марса к 2030 году совместному с американскими партнерами", — сказал глава государства.

Космодром "Восточный" строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.