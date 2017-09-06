В Arianespace рассказали, почему не взлетела ракета Ariane-5

ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Старт ракеты-носителя Ariane-5 с двумя телекоммуникационными спутниками на борту с космодрома в ночь на среду не состоялся из-за неисправности электрического оборудования твердотопливного двигателя, сообщает компания-оператор космодрома Arianespace.

Запуск ракеты-носителя должен был состояться в ночь на среду, однако он был прерван по техническим причинам. Задачей этого пуска являлось выведение на орбиту двух геостационарных телекоммуникационных спутников: Intelsat 37e и BSAT-4a.

"Вскоре после запуска главного двигателя Ariane-5 бортовой компьютер определил аномалию, влияющую на электрическое оборудование на одном из двух твердотопливных ускорителей", — сообщает компания.

Исследование проблемы началось вскоре после прерывания обратного отсчета. "Оно будет продолжаться для установления причины аномалии и определения мер, необходимых для проведения предшествующих запуску процедур в ближайшее время", — отмечают в Arianespace.

В четверг, 7 сентября, после опустошения топливных баков, ракета будет переведена в здание финальной сборки. Спутники находятся в безопасности под обтекателем.

"Как только анализ неполадки будет завершен, Arianespace объявит новую дату запуска. Наша цель — повторный старт примерно в конце сентября", — говорится в заявлении.

Запуск ракеты в ночь на среду должен был стать девятым стартом с космодрома Куру и пятым для ракет Ariane-5 с начала года.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.