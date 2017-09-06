Во Франции отложили старт ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру

ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Старт ракеты-носителя Ariane 5 с двумя спутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен по техническим причинам.

"Запуск был прерван. Все в порядке, с ракетой и со спутниками все в порядке. Мы проанализируем проблему, чтобы иметь возможность провести запуск как можно скорее. Я бы хотела принести извинения нашим клиентам за эту отсрочку", — заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace по вопросам миссий, операций и закупок Люс Фабрегетт (Luce Fabreguettes). Трансляция велась на сайте компании.

Задачей этого пуска являлось выведение на орбиту двух геостационарных телекоммуникационных спутников: Intelsat 37e и BSAT-4a.

Запуск ракеты с космодрома Куру в ночь на среду должен был стать девятым стартом с этой площадки и пятым для ракет Ariane-5 с начала года.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.