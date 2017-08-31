Экипажи МКС-53/54 успешно завершили предполетную экзаменационную сессию

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экипажи Международной космической станции (МКС-53/54) успешно завершили предполетную экзаменационную сессию, сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос" в четверг.

"Тридцать первого августа 2017 года в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) завершились комплексные экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей МКС-53/54. Тридцатого августа космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (основной экипаж) прошли экзаменационную тренировку на тренажёре российского сегмента Международной космической станции, а Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Шеннон Уокер (дублирующий экипаж) отработали элементы программы полёта на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг тренировка прошла на тренажере ТПК "Союз МС", в циклограммы комплексных тренировок экипажей были введены как штатные, так и нештатные ситуации.

"Действия космонавтов и астронавтов были высоко оценены экзаменационной комиссией. Профессионализм, прочные теоретические знания и практические навыки, слаженность и правильность работы участников тренировки подтвердили их готовность к выполнению космического полёта", — отмечает госкорпорация.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06" запланирован на 13 сентября.