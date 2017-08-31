В ЦПК начались тренировки космонавтов для следующей экспедиции на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Комплексные экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) проходят в четверг в подмосковном Центре подготовки космонавтов, сообщил журналистам официальный представитель ЦПК.

"Основной экипаж МКС проходит экзаменационные тренировки на тренажере корабля "Союз МС", а дублирующий — на тренажере российского сегмента МКС", — уточнили в ЦПК, отметив, что днем ранее во время начала комплексных тренировок экипажи работали в обратном порядке.

В состав основного экипажа МКС 53/54 вошли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а в дублирующий экипаж — космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавты НАСА Скотт Тингл и Шеннон Уокер.

На экзаменах космонавтам необходимо справиться с рядом нештатных ситуаций, в билеты внесены ситуации, которые чаще всего встречаются в полете и представляют наибольшую опасность для экипажа.

Старт следующей экспедиции к МКС на корабле "Союз МС-06" намечен на 13 сентября с космодрома Байконур, планируемая продолжительность полета составит 167 суток.