Китай выведет на орбиту шесть спутников на новой ракете "Куайчжоу-11"

ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Новая китайская ракета-носитель на твердом топливе "Куайчжоу-11" (Kuaizhou-11) во время своей первой миссии выведет на орбиту шесть спутников, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

При этом пока не сообщалось, когда именно планируется запуск. Представитель CASIC заявил, что доставка грузов на орбиту при помощи "Куайчжоу-11" обойдется дешевле, чем, к примеру, на запущенной в январе ракете-носителе "Куайчжоу-1А" (Kuaizhou-1A), и это будет значительно дешевле стоимости по всему миру.

Обычно доставка грузов стоит от 20 тысяч долларов до 40 тысяч долларов за килограмм полезного груза, в случае с "Куайчжоу-1А" стоимость килограмма полезного груза составила примерно 20 тысяч долларов, при том, что на "Куайчжоу-11" стоимость не превысит 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Китай планирует построить первый космодром для коммерческого использования в городе Ухань (провинция Хубэй). Как отметил тогда представитель CASIC Чжан Ди, к 2020 году по планам количество производимых ракет-носителей составит 50 штук, коммерческих спутников — 140.

Ранее он сообщил, что Китай в 2017 году начнет осуществлять коммерческие пуски новой ракеты-носителя "Куайчжоу-11", предназначенной для китайских и международных клиентов. Всего CASIC планирует разработать более 10 разных ракет-носителей, предназначенных в основном для вывода небольших спутников на низкую орбиту.