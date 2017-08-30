Впервые в истории грузовик "Прогресс МС-07" долетит до МКС за три часа

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-07", стартующий 12 октября к Международной космической станции (МКС), впервые в истории планируется отправить по двухвитковой схеме, заявил РИА Новости руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Двухвитковая схема — это схема сближения и стыковки корабля со станцией, при которой корабль совершает с момента старта до стыковки два оборота вокруг Земли. Она позволит сократить время полета с шести до трех часов. Специалист РКК "Энергия" Рафаил Муртазин ранее заявлял, что первый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме может состояться в 2019 году.

"Мы действительно планируем отправить этот "Прогресс" по двухвитковой схеме", — сказал Соловьев.

Ускоренная схема будет использоваться впервые. Ранее уже применялись четырехвитковая и двухсуточная схемы сближения. Таким образом, время прибытия грузового корабля на МКС сократится примерно вдвое.

Четырехвитковая схема была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08".