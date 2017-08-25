На космодром Байконур отправили ракету-носитель "Протон-М"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Центр имени Хруничева направил эшелон с ракетой-носителем "Протон-М" на космодром Байконур, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева.
Он заявил, что хочет на совещании услышать, как это все соотносится с финансовой нагрузкой, выплатой, хватает ли этих средств, какие дополнительные действия предполагается предпринять, чтобы ускорить вывод основного производства ракеты "Ангара" в Омск, где многое к этому готово. Он указал, что при этом там не готова часть производств, особенно по гальванике, и "это все упирается в федеральное агентство Спецстрой и его обязательства, когда они деньги берут, а работу не выполняют".
Рогозин попросил доложить, какая работа ведется с Главным военно-строительным управлением — преемником бывшего управления Спецстроя — в том числе, чтобы как можно быстрее начать перевод производства "Ангары" на сибирскую площадку.