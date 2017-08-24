Falcon 9 успешно доставила на орбиту тайваньский спутник

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Ракета Falcon 9 совершила успешный запуск тайваньского спутника зондирования Земли Formosat 5, ее первая ступень благополучно вернулась на платформу в Тихом океане для последующего использования, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Старт ракеты был дан в расчетные 14.51 по времени Восточного побережья США (20.51 мск) с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Через 11 минут после запуска спутник, созданный и принадлежащий космической организации (NSPO) Тайваня был выведен на низкую околоземную орбиту.

Первая ступень Falcon 9 совершила вертикальное приземление на плавучую баржу Just Read the Instructions в Тихом океане. Как сообщили в SpaceX, это 15-я успешная посадка первой ступени. Компания преследует цель создания многоразовой ракеты для удешевления космических полетов, пока она осуществила один успешный запуск ракеты с уже летавшей первой ступенью.