РКС запустят третий наноаппарат для отработки спутниковой платформы

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) планирует запустить третий экспериментальный наноспутник для отработки российской спутниковой платформы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе РКС.

Аппарат ТНС-0 №2 для аналогичных задач запустили 17 августа российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин во время выхода в открытый космос. Первый спутник ТНС-0 был запущен с борта МКС в 2005 году.

"Моделирование особо ответственных экспериментов для ТНС-0 №2 специалисты РКС проводят на аппарате-двойнике, который уже построен, ранее использовался для наземных испытаний, а сейчас готовится для следующего запуска в космос. На него планируется установить научные приборы – это будет сделано после доработки и дополнительных испытаний", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Центр управления полетами (ЦУП) холдинга принял на управление и провел 30 сеансов связи с запущенным 17 августа наноспутником ТНС-0 №2.