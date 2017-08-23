В ЦЭНКИ заявили о готовности стартового стола для облегченного "Протона"

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Проект модернизации стартового комплекса под запуски с Байконура облегченной версии "Протона-М" под названием "Протон-лайт" уже создан, заявила РИА Новости глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

Ранее Центр имени Хруничева сообщал, что легкая версия тяжелого "Протона" будет готова к 2019 году.

"Мы год назад начали необходимые работы и их уже завершили. Как только будет четкое понимание, что ракета в варианте "лайт" начинает строиться, готовы передать проект "Роскосмосу" на согласование и затем приступить непосредственно к самой модернизации по подряду Центра имени Хруничева", — сказала глава ЦЭНКИ.