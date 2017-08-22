Деньги на модернизацию стартового стола "Байконура" выделят в 2019 году

КУБИНКА, (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Выделение основных объемов финансирования для модернизации стартового комплекса "Зенит" на космодроме "Байконур" под запуски разрабатываемой российской ракеты-носителя "Союз-5" планируется начать с 2019 года, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Основные объемы инвестиций по этому проекту намечены даже не в 2018, а в 2019, 2020 а также в 2021 годах: тогда будет готова вся документация, и начнется стадия строительства. Стартовый комплекс — очень сложная вещь, это практически космодром", — отметил Комаров.

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.

На "Союзе-5" планируется впервые запустить новейший российский космический корабль "Федерация" в беспилотном варианте в 2022 году, с экипажем — в 2024 году. Ракета будет взлетать с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме "Байконур".