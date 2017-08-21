Орбиту МКС 25 августа увеличат на 600 метров

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Высоту орбиты полета Международной космической станции (МКС) планируют увеличить 25 августа для подготовки к посадке корабля "Союз МС-04", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"В соответствии с программой полета МКС коррекция орбиты предварительно намечена на 25 августа 2017 года. Для выполнения маневра будут использоваться двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-06", запуск которых планируется в 9.35 мск", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что двигатели отработают 162 секунды, после чего средняя высота полета станции увеличится примерно на 0,6 километра и составит 404,8 километра.

"Цель проведения коррекции — формирование баллистических условий для обеспечения посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-04" с экипажем в составе Федора Юрчихина (Роскосмос), астронавтов НАСА Джека Фишера и Пегги Уитсон", — уточнил представитель ЦУП.