Российские космонавты запустят напечатанный на 3D-принтере наноспутник

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский запустят во время своего выхода в открытый космос, запланированный на 17 августа, первый напечатанный в РФ на 3D-принтере спутник, сообщает Томский политехнический университет.

Спутник был доставлен на борт Международной космической станции на грузовом корабле "Прогресс МС-02" 2 апреля 2016 года.

"Непосредственно запуск спутника запланирован на 17 августа во время выхода российского экипажа в космос. Его запуск осуществят космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский", — говорится на сайте университета.

Отмечается, что после запуска в открытый космос спутник будет находиться на орбите от четырех до шести месяцев, передавая на Землю голосовые сообщения и телеметрию — информацию о параметрах работы систем спутника.

Ранее Рязанский сообщал, что запуск спутника "Томск-ТПУ-120" и еще нескольких наноспутников станет своего рода празднованием 60-летия со дня запуска первого искусственного спутника Земли (Советский Союз 4 октября 1957 года запустил первый искусственный спутник Земли "Спутник-1").

Кроме запуска спутника космонавты планируют подготовить Малый исследовательский модуль (МИМ-2) "Поиск" к тому, чтобы из него тоже можно было делать выходы в открытый космос, и проведут несколько экспериментов на заранее установленных откосах.

Спутник "Томск-ТПУ-120" — это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий. Он относится к классу "наноспутников" и имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров. "Томск-ТПУ-120" был создан для испытаний новых технологий космического материаловедения.