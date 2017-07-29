Итальянский астронавт поделился впечатлениями о полете на МКС с россиянами

РИМ, 29 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Россияне очень связаны с собственной историей, которую ты проживаешь вместе с ними при полете в космос, заявил итальянский астронавт Роберто Виттори.

В пятницу он принял участие в трансляции старта с Байконура ракеты-носителя "Союз МС-05", на которой к МКС в составе экипажа из трех человек отправился итальянец Паоло Несполи. После пуска корабля публика, собравшаяся в зале Итальянского космического агентства, обратила внимание на игрушечного гнома, закрепленного на приборной панели перед экипажем.

"Когда я полетел впервые, я не понял, зачем командир корабля Юрий Гидзенко, только поднявшись на борт, повесил эту штуку на резинке. Я думал, это талисман, но на самом деле, как только мы взлетели, эта резинка стала растягиваться — русские исторически так определяли начало ускорения. Сейчас, конечно, в этом нет необходимости, но русские очень связаны со своей историей, и летать с ними было по-настоящему захватывающе. Ты проживаешь историю, становишься свидетелем того, что привело к этому огромному успеху", — заявил на мероприятии Виттори, совершивший два полета на МКС — в 2002 и 2005 годах.

По его словам, оказаться в новой языковой и культурной среде перед своим первым стартом было сродни погружению.

"Это было замечательно. Сначала ты чувствуешь себя немного отверженным, но потом ты открываешь для себя мир сильных людей, заводишь друзей на всю жизнь. Ты узнаешь профессионалов, которые знают, что нужно делать для будущего, но остаются людьми, и этот прямой подход все равно делал более простым наше общение с русскими друзьями и коллегами", — ответил он затем на вопрос РИА Новости.

На борту "Союза" находятся российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают космонавт "Роскосмоса" Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.

Стыковка корабля со станцией планируется в 01.00 мск 29 июля. Ожидается, что экипаж проведет на станции 139 суток.