"Союз МС-05" с новым экипажем МКС отделился от ракеты-носителя

© Фото : ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields

Ученые выяснили, что крупнейшие галактики Вселенной начали объединяться в "цепочки" со своими соседями и выстраиваться в линии уже десять миллиардов лет назад. "Сейчас мы наблюдаем за еще более тусклыми и далекими галактиками в надежде понять, характерно ли это необычное свойство для еще более далекого прошлого Вселенной", — рассказал астроном из обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (США).