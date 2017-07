"Союз МС-05" с новым экипажем МКС отделился от ракеты-носителя

© NASA/CXC/Univ. of Crete/K. Anastasopoulou et al, NASA/NuSTAR/GSFC/A. Ptak et al; Optical: NASA/STScI

Телескоп "Чандра" заснял систему Arp 299, расположенную на расстоянии около 140 миллионов световых лет от Земли. Она содержит две галактики, которые в ходе слияния образуют регионы, содержащие в себе звезды каждой из них.