СМИ: НАСА работает над созданием сверхзвукового пассажирского самолета

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Космическое агентство США НАСА занимается разработкой сверхзвукового пассажирского самолета, сообщает издание Independent.

В случае успеха самолет НАСА, который сравнивают с самолетом "Конкорд", сможет преодолеть расстояние от Лондона до Нью-Йорка за три часа.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются разработчики сверхзвуковых самолетов – это звуковой удар, который образуется, когда самолет преодолевает звуковой барьер. Палата представителей конгресса США ранее запретила использование сверхзвуковых самолетов на своей территории из-за звукового удара.

Как сообщает издание, космическое агентство успешно протестировало технологию в аэродинамической трубе и намерено найти ей коммерческое применение. Самолет будет осуществлять полеты на высоте 16,7 километра, уровень шума будет достигать 60 децибел. "Конкорд" издавал шум на уровне 90 децибел, сообщает издание.

НАСА намерено провести испытания самолета уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что разработкой сверхзвукового самолета занимается американская компания Boom, она намерена построить самолет, который сможет развивать скорость более 2700 километров в час, что превысит скорость британско-французского сверхзвукового самолета "Конкорд" (2300 километров в час).