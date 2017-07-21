В России завершено эскизное проектирование спортивно-пилотажного самолета

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Завершено эскизное проектирование нового российского спортивно-пилотажного самолета, предназначенного для тренировок летчиков-спортсменов и участия в соревнованиях по самолетному спорту, заявил РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании конструкторского бюро "Авиаспорт", резидент фонда "Сколково" Андрей Гусев.

"Самолет разрабатывается в одноместной и двухместной модификациях. Рассчитываем, что эти машины будут превосходить зарубежных конкурентов, таких как "Экстра-300", "Экстрим-Аир", — отметил Гусев.

По его словам, самолет может использоваться также для проведения аэрошоу, в том числе для выступлений пилотажных групп. Двухместный вариант машины может быть интересен ВКС для повышения мастерства летчиков, а также структуре ДОСААФ.

"При работе над нашим проектом создается задел конструкторских и технологических решений, которые будут использованы в других проектах — самолете первоначального обучения (замене Як-52), и сельскохозяйственном самолете", — отметил собеседник агентства.

Гусев уточнил, что предприятие завершило эскизный проект и приступило к рабочему проектированию.

"Выполнен макет кабины для отработки эргономики и компоновки приборной доски, летающая радиоуправляемая модель в масштабе 1:3, ряд работ по отработке технологии изготовления элементов конструкции из композиционных материалов, экспериментальные работы по воздушным винтам. "В железе", или, точнее сказать, "в карбоне" — пока меньше, чем хотелось бы. Сказывается то, что подготовка производства и изготовление опытных, предсерийных машин требует вливания дополнительных средств", — отметил представитель компании.

Отвечая на вопрос об ориентировочной стоимости проекта, собеседник агентства сказал: "Стоимость реализации с созданием специализированного современного производства оцениваем примерно в 300-350 миллионов рублей.

"Серийное изделие, по нашим планам, будет стоить примерно 18-20 миллионов рублей — одноместный самолет и 22-24 миллиона рублей — двухместный, то есть дешевле конкурентов, например, немецкой "Экстры", — сказал Гусев.

Он уточнил, что пока проект финансируется из собственных средств.

"Мы и стали резидентами фонда "Сколково" для того, чтобы иметь возможность знакомиться с инвесторами и претендовать на гранты. С точки зрения финансирования мы — стартап. С точки зрения реализации и уже выполненных работ — нет.

В основном проект ориентирован на российские материалы и комплектующие.

"Из планируемого зарубежного — колеса и элементы тормозной системы, шланги и фитинги топливной и масляной систем, часть авионики. Очень ждем возобновления производства двигателей М14ПФ и нового мотора ДВ-420 от ОКБМ. По характеристикам это лучший двигатель для самолетов этого назначения, особенно если дополнительно поработать над улучшением его эксплуатации", — уточнил конструктор.

По его словам, при достаточном распланированном финансировании первый летный образец может быть сделан уже через полтора года, а через 3 года выйти на окупаемость инвестиций.