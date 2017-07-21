США
21.0721 июля17:26МСК
USD58.93-0.15
EUR68.66+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
Космос

В России завершено эскизное проектирование спортивно-пилотажного самолета

17:1621.07.2017
080
© Fotolia / kichigin19Инженер за работой. Архивное фотоИнженер за работой. Архивное фото
© Fotolia / kichigin19

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Завершено эскизное проектирование нового российского спортивно-пилотажного самолета, предназначенного для тренировок летчиков-спортсменов и участия в соревнованиях по самолетному спорту, заявил РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании конструкторского бюро "Авиаспорт", резидент фонда "Сколково" Андрей Гусев.

"Самолет разрабатывается в одноместной и двухместной модификациях. Рассчитываем, что эти машины будут превосходить зарубежных конкурентов, таких как "Экстра-300", "Экстрим-Аир", — отметил Гусев.

По его словам, самолет может использоваться также для проведения аэрошоу, в том числе для выступлений пилотажных групп. Двухместный вариант машины может быть интересен ВКС для повышения мастерства летчиков, а также структуре ДОСААФ.

"При работе над нашим проектом создается задел конструкторских и технологических решений, которые будут использованы в других проектах — самолете первоначального обучения (замене Як-52), и сельскохозяйственном самолете", — отметил собеседник агентства.

Гусев уточнил, что предприятие завершило эскизный проект и приступило к рабочему проектированию.

"Выполнен макет кабины для отработки эргономики и компоновки приборной доски, летающая радиоуправляемая модель в масштабе 1:3, ряд работ по отработке технологии изготовления элементов конструкции из композиционных материалов, экспериментальные работы по воздушным винтам. "В железе", или, точнее сказать, "в карбоне" — пока меньше, чем хотелось бы. Сказывается то, что подготовка производства и изготовление опытных, предсерийных машин требует вливания дополнительных средств", — отметил представитель компании.

Отвечая на вопрос об ориентировочной стоимости проекта, собеседник агентства сказал: "Стоимость реализации с созданием специализированного современного производства оцениваем примерно в 300-350 миллионов рублей.

"Серийное изделие, по нашим планам, будет стоить примерно 18-20 миллионов рублей — одноместный самолет и 22-24 миллиона рублей — двухместный, то есть дешевле конкурентов, например, немецкой "Экстры", — сказал Гусев.

Он уточнил, что пока проект финансируется из собственных средств.

"Мы и стали резидентами фонда "Сколково" для того, чтобы иметь возможность знакомиться с инвесторами и претендовать на гранты. С точки зрения финансирования мы — стартап. С точки зрения реализации и уже выполненных работ — нет.

В основном проект ориентирован на российские материалы и комплектующие.

"Из планируемого зарубежного — колеса и элементы тормозной системы, шланги и фитинги топливной и масляной систем, часть авионики. Очень ждем возобновления производства двигателей М14ПФ и нового мотора ДВ-420 от ОКБМ. По характеристикам это лучший двигатель для самолетов этого назначения, особенно если дополнительно поработать над улучшением его эксплуатации", — уточнил конструктор.

По его словам, при достаточном распланированном финансировании первый летный образец может быть сделан уже через полтора года, а через 3 года выйти на окупаемость инвестиций.

Комментировать
+
Космос
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена