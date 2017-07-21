В России создадут геликонный сеточный двигатель для спутников

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. В России проработаны основные решения для создания уникального геликонного сеточного двигателя для использования с 2020 года на борту спутников для поддержания его орбиты или выполнения межорбитальных переходов, сообщила РИА Новости на авиакосмическом салоне МАКС-2017 Яна Харлан, ведущий инженер компании "Авант–Спэйс Системс", резидента фонда "Сколково".

"Разработка появилась благодаря опыту российских ученых МГУ имени Ломоносова. В настоящий момент с помощью испытаний в вакуумной камере получены технические характеристики лабораторной модели геликонного сеточного двигателя и проработаны его основные конструктивные решения", — отметила Харлан.

Запуск геликонного сеточного двигателя в составе космического аппарата запланирован на 2020 год, что подразумевает большой темп разработки, наращивание команды и наличие дополнительной финансовой поддержки.

Применение уникальной схемы образования плазмы в газоразрядной камере ионного двигателя позволяет улучшить технические характеристики изделия по сравнению с другими двигателями рассматриваемого типа.

"Оценивать стоимость изделия пока рано, на следующий год запланирована разработка бортового источника питания двигателя, бортовой системы хранения и подачи рабочего тела и других подсистем двигательной установки. Компания осуществляет свою деятельность при поддержке Фонда "Сколково": в феврале 2017 года был получен минигрант", — уточнила представитель "Авант – Спэйс Системс".

В настоящее время в списке партнеров числятся только российские компании, но в дальнейшем, при разработке электронных устройств, будет необходимо привлечение иностранной производственной базы.