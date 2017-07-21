Космический грузовик "Прогресс МС-05" затопили в Тихом океане

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Фрагменты космического грузовика "Прогресс МС-05", не сгоревшие в атмосфере, упали в пятницу в несудоходном районе Тихого океана на "кладбище космических кораблей", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"Прогресс МС-05" 21 июля завершил свой полет. Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана", — сказал собеседник агентства.

Грузовик был запущен на последней в истории ракете "Союз-У". Пристыковавшийся к модулю "Пирс" МКС 24 февраля корабль восполнил часть техники, потерянной в аварии предыдущего грузовика "Прогресс МС-04".

"Прогресс МС-05" отстыковали от МКС в 20.46 мск 20 июля, в 23.58 мск его маршевый двигатель был запущен на торможение, и корабль начал схождение с орбиты. "Прогресс" вошел в плотные слои атмосферы в 0.31 мск 21 июля.