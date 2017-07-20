Назначен новый директор космического центра "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл — РИА Новости. Новым директором филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — космического центра "Восточный" стал Валинур Агишев, который до этого 20 лет прослужил на космодроме Байконур и с декабря 2011 года работал заместителем главного инженера в филиале ФГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Южный", сообщает пресс-служба предприятия.

До этого директором космического центра "Восточный" был Игорь Светлов, который теперь занял должность заместителя директора филиала по наземной космической инфраструктуре.

"Перед Валинуром Агишевым стоят масштабные задачи — ЦЭНКИ необходимо завершить строительные работы на стартовом и техническом комплексах для обеспечения безопасности успешных пусков до конца 2017 года. Отдельно хочу отметить работу Игоря Светлова и его вклад в подготовку первого пуска с Восточного в апреле 2016 года",- цитирует пресс-служба генерального директора ФГУП "ЦЭНКИ" Рано Джураеву.

Агишев родился 9 января 1964 года в поселке Ильич Пахтааральского района Чимкентской области. Окончил Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского по специальности "Летательные аппараты и двигатели".

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.