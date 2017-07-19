"Энергомаш" запланировал рекордный объем поставок ракетных двигателей в США

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. В 2017 году в США будет поставлено наибольшее количество российских ракетных двигателей в рамках ранее подписанных контрактов, заявил журналистам глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"В этом году намечен наибольший объем поставок: 11 двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V и четыре двигателя РД-181 для американской ракеты Antares", — сказал он.

Ранее сообщалось, что сенат США абсолютным большинством голосов принял законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана. Однако в проект были внесены уточнения. Из-под действия санкций были выведены сотрудничество NASA с Россией и взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос. Это было необходимо сделать, поскольку российские ракетные двигатели РД-180 и РД-181 используются на американских ракетах Atlas V и Antares.