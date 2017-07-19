Метеоспутники "Электро-Л" N4 и N5 могут запустить через четыре года

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Контракты на запуск метеоспутников "Электро-Л" N4 и N5 еще не заключены, вывод их на орбиту можно ожидать через 3-4 года, сообщил журналистам во вторник гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.

"На четвертый и пятый "Электро-Л" контракт еще не заключен, я думаю, реально это года три-четыре", — сказал гендиректор, отвечая на вопрос о сроках запуска аппаратов.

Ранее сообщалось, что геостационарная гидрометеорологическая космическая система "Электро" будет состоять из трех космических аппаратов, постоянно функционирующих на геостационарной орбите в точках 76° восточной долготы, 14,5° западной долготы и 165,8° восточной долготы соответственно, завершение формирования группировки запланировано на конец 2017 года запуском "Электро-Л" №3.

Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" — обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полёта авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.