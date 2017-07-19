Ракета-носитель "Союз-5" может заменить "Протоны"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл — РИА Новости. Разрабатываемая в России ракета среднего класса "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат" повышенной грузоподъемности, разрабатываемым НПО имени Лавочкина, будет сопоставима по грузоподъемности с "Протоном-М", сообщил журналистам гендиректор предприятия Сергей Лемешевский.

"Для "Союза-5" у нас есть предложения по варианту утяжеленного "Фрегата". Мы считаем, что мы можем запас топлива на борту довести до 14 тонн, и это перекроет все необходимые задачи для средней ракеты… А если увеличивать до 17 тонн…, тогда нужно 5-метровый головной обтекатель (в стандартом варианте — 4,1 метра)", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

По словам главы НПО Лавочкина, "Союз-5" с этим разгонным блоком "сможет, фактически, заменить "Протоны", выводя 3600-3800 килограммов на геостационарную орбиту и 6400 на геопереходную орбиту".

""Союз-5" с таким разгонным блоком однозначно закроет возможности "Протона"", — констатировал Лемешевский.

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.

На "Союзе-5" планируется впервые запустить новейший российский космический корабль "Федерация" в беспилотном варианте в 2022 году и с экипажем в 2024 году. Ракета будет взлетать с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме Байконур.