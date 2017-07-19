НПО Лавочкина планирует изготовить 33 разгонных блока "Фрегат" за три года

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. НПО имени Лавочкина планирует произвести до конца 2019 года 33 разгонных блока "Фрегат" для выведения на орбиту космических аппаратов, сообщил журналистам гендиректор предприятия Сергей Лемешевский.

Базовый разгонный блок "Фрегат" создан НПО имени Лавочкина как универсальный для использования в составе разнотипных ракет-носителей, чтобы выводить космические аппараты на орбиты. Используется в составе ракеты-носителя типа "Союз".

"В этом году мы планируем изготовить девять "Фрегатов", на следующий год — 12 и на 2019 год — 12", — сказал Лемешевский на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Он отметил, что заключено 19 контрактов на создание "Фрегатов". По его словам, в этом году уже проведено четыре пуска с использованием "Фрегатов", еще четыре пуска планируются до конца 2017 года.

Кроме того, по его словам, при запуске спутника "Канопус-В-ИК" с попутной нагрузкой из 72 микроспутников 14 июля "Фрегат" впервые использовал ретрансляцию данных через спутниковую группировку "Луч".