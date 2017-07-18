"Союз 2.1а" в августе отправят на космодром "Восточный" для запуска

Ракета-носитель Союз-2.1а РКЦ Прогресс во время испытания. Архивное фото

Ракета-носитель Союз-2.1а РКЦ Прогресс во время испытания. Архивное фото

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" для запуска двух спутников "Канопус" отправят на космодром "Восточный" в августе, сообщил журналистам гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александр Кириллин.

"По Восточному, в августе… ракета уходит на космодром "Восточный", — сказал он.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.