На МКС состоялась премьера новой серии "Маши и медведя"

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Новую, 65-ю серию популярного во всем мире российского анимационного сериала "Маша и медведь" первым посмотрел командир Международной космической станции (МКС) Федор Юрчихин, сообщила пресс-служба студии "Анимаккорд".

Премьера 65-й серии состоится в пятницу на канале MashaMedvedTV в YouTube

"Первым 65-ю серию посмотрел командир Международной космической станции Федор Юрчихин. За несколько дней до премьеры команда "Маши и медведя" вместе с Госкорпорацией "Роскосмос" отправили новый эпизод мультсериала на МКС. На видео, опубликованном на YouTube-канале Роскосмоса, космонавт Федор Юрчихин передает привет землянам и первым смотрит премьерную серию", — говорится в сообщении.

Российский мультсериал "Маша и медведь" студии "Анимаккорд" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он продан на всех континентах и везде имеет колоссальный успех. На сервисе YouTube мультфильм посмотрели около 1,7 миллиарда пользователей.