Роскосмос планирует ежегодно совершать до пяти "иностранных" запусков

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 11 июл — РИА Новости. Роскосмос планирует с 2019 года осуществлять ежегодно по четыре-пять пусков ракет для иностранных клиентов с космодрома Восточный, сообщил журналистам во вторник генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров.

"Зарубежные (компании – ред.) тоже проявляют интерес, есть планы и контракты, и, начиная с 2019 года, я думаю, мы выйдем по контрактам с зарубежными нашими клиентами на пуски не менее четырех-пяти ракет-носителей. Известен контракт — это самый крупный наш контракт Роскосмоса и в принципе за историю, это контракт с One Web, который предполагает 21 пуск. Существенную часть этих пусков мы планируем делать с космодрома Восточный", — сказал Комаров.

Он отметил, что есть уверенность, что к 2019 году будут созданы "условия не только для выполнения государственных задач, но и для хорошей коммерческой работы".