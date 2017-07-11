На Восточном будут развивать комплекс для ракет сверхтяжелого класса

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 11 июл — РИА Новости, Елена Тимошенко. Комплекс для ракет сверхтяжелого класса планируют развивать на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Одна из хороших новостей для космодрома (Восточного — ред) — комплекс сверхтяжёлого класса мы планируем развивать здесь",- сказал Комаров, уточнив, что миссия на Луну напрямую связана с созданием носителя сверхтяжелого класса.

"На последних совещаниях у президента перед нами поставили задачу ускорения создания носителей сверхтяжелого класса, мы сдвигаем, что называется, влево, ускоряем эти работы, и в ближайшие месяцы сделаем доклад на эту тему и надеюсь, что эти задачи мы будем решать к 2028 году",- сказал Комаров, добавив, что "возможность лунных миссий у нас сдвинется, и я думаю, что возможность их реализации (лунных миссий — ред) начнется с 2030 года".