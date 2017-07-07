ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 7 июн — РИА Новости. Выход российских космонавтов в открытый космос, планировавшийся в ноябре 2017 года, отменен, сообщил журналистам космонавт Сергей Рязанский.

Ранее в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщали, что МКС получит новый модуль связи, комплект приемной аппаратуры которого планировалось "установить на внешней поверхности МКС до конца 2017 года во время очередного выхода российских космонавтов в открытый космос".

"В августе у нас с Федором Николаевичем (Юрчихиным) выход в открытый космос, достаточно интересный. К сожалению, второй выход, похоже, отменился, поэтому ноябрьского выхода у нас не будет", — сказал российский космонавт.

Таким образом, по российской программе МКС до конца 2017 года будет осуществлен всего один выход в открытый космос. Его проведут в середине августа Федор Юрчихин и Сергей Рязанский.

В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в свою очередь сообщали, что Сергей Рязанский, который отправится на МКС 28 июля на корабле "Союз МС-05", прошел тренировки по замене соответствующего модуля.