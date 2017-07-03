Вид с космодрома Вэньчан, или как Китай делает космос ближе

ВЭНЬЧАН (Китай), 3 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Последние десятилетия для Китая ознаменованы не только экономическими успехами, но и значительными достижениями в космической сфере; строительство космодромов, амбициозные программы освоения Луны и Марса, частые запуски ракет и космических аппаратов быстро сокращают разрыв между КНР и лидирующими в этой области странами, такими как Россия и США.

Пуски ракет и космических аппаратов перестали быть чем-то фантастическим и недоступным, Китайское национальное космическое управление (CNSA) регулярно приглашает не только китайских журналистов, но и многочисленных представителей иностранной прессы вживую наблюдать за запусками из первых рядов.

Второй блин комом

Состоявшийся в воскресенье второй пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") собрал на космодроме Вэньчан провинции Хайнань представителей крупнейших мировых СМИ, для которых выделили специальную площадку на балконе здания Центра по управлению полетами с космодрома.

По данным представителей CNSA, расстояние от Центра по управлению полетами до стартового стола с ракетой составляет несколько километров, поэтому пуск "Чанчжэн-5" можно было наблюдать невооружённым глазом.

На космодром ракета была доставлена по морю из Тяньцзиня ещё 6 мая, а неделю назад её установили на стартовый стол.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Запуск ракеты-носителя "Великий поход-5" с космодрома Вэньчан

Журналисты прибыли на космодром в воскресенье утром. По заявлениям специалистов, погода для пуска была благоприятна, а тесты ракеты свидетельствовали, что "Чанчжэн-5" со спутником связи "Шицзянь-18" стартует вовремя. Хотя саму ракету днём увидеть не удалось, журналистам показали сборочное здание для "Чанчжэн-5", которое соединено со стартовым столом специальными рельсами.

В 19.22 по местному времени начался обратный отсчет, и ровно в 19.23, как изначально и планировалось, ракета-носитель стартовала. Первые минуты все проходило в штатном режиме, и в течение получаса сведений о возможных проблемах не поступало. Однако позже агентство Синьхуа опубликовало сообщение о провале миссии, причины которого не уточнялись. Их не поступило и в течение суток после инцидента.

Пока неизвестно, обнародует ли Китай данные об аварии и её причинах и какие последствия она за собой повлечет.

Неудачи не станут препятствием

"Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР в 2006 году. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используется жидкий кислород и жидкий водород.

Космодром Вэньчан в этом году ожидает еще одно важное событие: Китай в ноябре планирует осуществить с него третий пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5". На этот раз "Великий поход-5" будет использован для запуска спутника "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на лунную поверхность, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю в рамках третьего этапа китайской программы изучения Луны.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").

Директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун ранее сообщил РИА Новости, что запуск "Чанъэ-5" планируется на 30 ноября.

Пока неизвестно, окажет ли влияние неудачный пуск ракеты на сроки других запусков, китайским специалистам еще предстоит выяснить причины провала миссии. У них есть только пять месяцев на анализ и устранение возможных неполадок ракеты, чтобы избежать повторения аварии. Либо "Чанъэ-5" полетит на Луну позже ожидаемого.

Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков заявил РИА Новости, что произошедший 2 июля инцидент не окажет серьезного влияния на развитие китайской космической программы.

"Авария произошла на втором пуске этой ракеты, это еще этап летных испытаний. Во время летных испытаний всё может произойти. Делать какие-то далекоидущие выводы я не хочу, потому что неизвестны ни причина произошедшего, ни необходимые меры, для того чтобы выявить и устранить эту неисправность. В общем-то, достаточно нормальный и обыденный процесс в создании космической техники", — сказал Железняков.

По его словам, "на развитие космических программ авария, наверное, не окажет влияния". "Но могут быть переносы какие-то по срокам. Эту же ракету они собирались через четыре месяца использовать для запуска лунного зонда "Чанъэ-5". Так как она достаточно дорогая и критичная для развития лунной программы, может быть, Китай предпримет дополнительные проверки, и старт будет отложен. Но он точно состоится в ноябре или декабре, или начале следующего года", — добавил эксперт.

Новый и перспективный Вэньчан

Космодром Вэньчан стал четвёртым космодромом Китая, его строительство завершилось в 2014 году. Помимо него в стране действуют Цзюцюань в провинции Ганьсу, Тайюань в провинции Шаньси и Сичан в провинции Сычуань.

Расположение космодрома на северо-восточном побережье острова Хайнань неслучайно. В первую очередь, выход к морю обеспечивает менее затратную морскую транспортировку ракет "Чанчжэн" из порта города Тяньцзинь, где их производят, к месту пуска. Также важна и близость космодрома к экватору, что облегчает вывод на орбиту космических аппаратов.

В настоящий момент на территории космодрома действуют две стартовые площадки, одна для пусков ракет "Чанчжэн-5", вторая — для "Чанчжэн-7".

Впервые пуск ракеты-носителя "Великий поход-5" с космодрома Вэньчан был совершен 3 ноября 2016 года, тогда все прошло штатно, и спустя 40 минут после старта пуск был признан успешным.

Космодром Вэньчан является самым современным из китайских стартовых площадок, именно поэтому ему выделена особая роль в программах Китая по освоению Луны и Марса.

Китайские ученые планируют в 2020 году в рамках программы по исследованию Марса вывести с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Красной планеты.

Ранее сообщалось, что в 2025 году космодром также будет использоваться как стартовая площадка для проектов в рамках программы по пилотированному исследованию Луны. Осуществить высадку человека на Луну в 2025 году и запуск пилотируемого космического аппарата планируется именно с космодрома Вэньчан.