Авария китайской ракеты произошла на этапе испытаний, рассказал эксперт

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авария тяжелой китайской ракеты "Чанчжэн-5" произошла на этапе летных испытаний, во время отработки носителя от техники можно ожидать какого угодно поведения, инцидент не окажет серьезного влияния на развитие китайской космической программы, считает академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником "Шицзянь-18" стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в 19.23 (14.23 мск) в воскресенье. Это был второй пуск для ракет-носителей серии "Чанчжэн-5" и 250-й для ракет-носителей "Великий поход" в целом.

Позднее агентство "Синьхуа" сообщило о неудачном исходе миссии. Вскоре после старта начала развиваться нештатная ситуация, причины которой китайским специалистам еще предстоит выяснить. Спутник на орбиту вывести не удалось.

"Авария произошла на втором пуске этой ракеты, это еще этап летных испытаний. Во время летных испытаний все может произойти. Делать какие-то далекоидущие выводы я не хочу, потому что неизвестны ни причина произошедшего, ни необходимые меры, для того чтобы выявить и устранить эту неисправность. В общем-то, достаточно нормальный и обыденный процесс в создании космической техники", — сказал Железняков РИА Новости.

По его словам, серьезного негативного влияния на развитие китайской космической программы авария не окажет, но может вызвать "сдвиги вправо" запусков, запланированных именно на "Великом походе-5", например лунной станции "Чанъэ-5".

"Наверное, на развитие космических программ авария не окажет влияния. Но могут быть переносы какие-то по срокам. Эту же ракету они собирались через четыре месяца использовать для запуска лунного зонда "Чанъэ-5". Так как она достаточно дорогая и критичная для развития лунной программы, может быть, Китай предпримет дополнительные проверки и старт будет отложен. Но он точно состоится в ноябре или декабре, или начале следующего года", — добавил эксперт.

Запуск "Чанъэ-5" запланирован на конец ноября 2017 года, он состоится с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Аппарат будет находиться в космическом пространстве в общей сложности около месяца, он должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю.