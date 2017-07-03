Рогозин рассказал, сколько планирует Восточный в 2018 году

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В 2018 году на космодроме Восточный запланировано пять пусков, далее их число будет увеличиваться по нарастающей, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

По словам Рогозина, в конце 2017 года на Восточном начнется увеличение серийных пусков: "Сначала два, в следующем году по планам — пять, и дальше по нарастающей".

Вице-премьер также назвал сроки завершения работ по пускам ракет с космодромов Восточный и Байконур.

"Восточный: 2021 год — Ангара-5М, затем после 2025 года — сверхтяжелая ракета. А на Байконуре: 2022 год — это пуск новой средней ракеты Союз-5", — сказал Рогозин.

Он отметил, что РФ не могла "не обратить внимание на определенные успехи частных космических компаний США, в том числе на разработку технологий возвращаемых первых ступеней, которые "проповедует" и реализует господин Илон Маск".

"Мы просто физически не имеем права уступить кому бы то ни было рынок пусковых услуг. Мы всегда были лидерами на этом рынке и должны были принять некие решения", — сказал Рогозин.

Он пояснил, что поэтому изменения в позиции, в сроках, в объектах, которые должны быть готовы, связаны с реакцией РФ на события на рынке пусковых услуг и на необходимость создания новых средств выведения.

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