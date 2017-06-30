Итальянский режиссер снимет в России фильм о подготовке к новой миссии МКС

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская съемочная группа 4 июля отправится в Россию на финальную стадию съемок документального фильма "Экспедиция" о подготовке экипажа новой миссии Международной космической станции, рассказала РИА Новости режиссер картины Алессандра Бонавино.

Идея создания картины о предполетном "закулисье" нашла поддержку как у Европейского космического агентства, так и у НАСА и Роскосмоса, отметила она. Показ ленты, снятой студией Omnia Gold Studios, пройдет в сентябре в рамках Венецианского кинофестиваля. На пресс-конференции по случаю премьеры планируется провести прямое включение с МКС.

"Документальный фильм расскажет историю экипажа, который направится на МКС в конце июля. Его целью станет показать, как сотрудничество между странами приближает будущее человечества. Международная космическая станция — это уникальная научно-исследовательская лаборатория, где проводятся наиболее продвинутые с технической точки зрения эксперименты и проходит наиболее важная международная программа сотрудничества в сфере науки и технологии", — сказала Бонавино.

Киногруппа проработает в Звездном городке с 4 по 6 июля и запечатлит различные фазы летной подготовки, тренировки на симуляторах полета и работу в условиях невесомости двух экипажей миссии 52/53, в которую войдет один из главных действующих лиц картины — итальянский астронавт Паоло Несполи.

В картину попадут истории каждого из членов экипажа, съемки космической станции, а также фрагменты, снятые в ходе предыдущих этапов работы над фильмом в Хьюстоне и в Кельне, где находятся НАСА и центр управления полетами ЕКА.

"В Звездном городке проходит последняя фаза подготовки перед полетом. Это наиболее сложная и деликатная ее часть, потому что астронавты будут работать внутри корабля "Союз", на котором отправятся к МКС, а также должны будут пройти предполетную медицинскую комиссию у российских врачей", — заключила Бонавино.