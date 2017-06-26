Приборы для миссии ExoMars-2020 создают под контролем военной приемки

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Создание научных приборов для российско-европейской миссии ExoMars-2020 проходит при участии военной приемки, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов, принимающий участие в работе открывшегося в понедельник в ИКИ семинара SpaceOps.

"Создание аппаратуры для миссии ExoMars-2020 проходит под контролем военной приемки на головном предприятии НПО имени Лавочкина. Это отличие от миссии 2016 года, где ее не было. Как вы понимаете, военная приемка повышает степень ответственности при сохранении качества, но при этом увеличиваются сроки", — сказал Родионов.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Запуск проекта начался со старта ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" 14 марта 2016 года с Байконура, когда связка аппаратов TGO-"Скиапарелли" была выведена на траекторию перелета к Марсу. Основная задача орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) — поиск доказательств наличия метана в атмосфере планеты, которые могли бы подтвердить присутствие жизни или активности в настоящем или прошлом Марса. Цель посадочного модуля "Скиапарелли" — проверить ключевые технологии для второй экспедиции ExoMars, намеченной на 2020 год.

После разделения аппаратов 16 октября 2016 года TGO был успешно выведен на эллиптическую орбиту, в то время как спускаемый модуль "Скиапарелли" не смог штатно достигнуть поверхности Марса. Связь с ним была потеряна примерно за 50 секунд до расчетного времени посадки. По предположению представителей Европейского космического агентства (ЕКА), аппарат раньше, чем планировалось, раскрыл тормозные парашюты, а его тормозные двигатели проработали гораздо меньше расчетного времени. Позже ЕКА подтвердило, что аппарат разбился при посадке.