Посадкой ExoMars будут управлять два компьютера - российский и европейский

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На посадочной платформе второго этапа российско-европейской миссии ЭкзоМарс-2020 будет два бортовых компьютера — российский и европейский, сообщил РИА Новости руководитель отдела наземных научных комплексов Института космических исследований (ИКИ) РАН Владимир Назаров.

"Думаю, наиболее сложная вещь — это два компьютера, и российский, и европейский, которые там будут стоять, которые фактически будут управлять посадкой и работой после посадки", — сказал Назаров, участвующий в семинаре SpaceOps в ИКИ.

Он отметил, что компьютер Европейского космического агентства будет ответственен за управление аппаратом во время полета и посадки, а российский — за проведение операций на поверхности планеты. Кроме того, российский компьютер будет частично дублировать работу европейского во время посадки.

"Компонентная база (российского компьютера — ред.), к сожалению,…. будет, в основном, зарубежная", — добавил Назаров.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Запуск проекта начался со старта ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" 14 марта 2016 года с Байконура, когда связка аппаратов TGO-"Скиапарелли" была выведена на траекторию перелета к Марсу.

Основная задача орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) — поиск доказательств наличия метана в атмосфере планеты, которые могли бы подтвердить присутствие жизни или активности в настоящем или прошлом Марса. Цель посадочного модуля "Скиапарелли" — проверить ключевые технологии для второй экспедиции ExoMars, намеченной на 2020 год.

После разделения аппаратов 16 октября 2016 года TGO был успешно выведен на эллиптическую орбиту, в то время как спускаемый модуль "Скиапарелли" не смог штатно достигнуть поверхности Марса. Связь с ним была потеряна примерно за 50 секунд до расчетного времени посадки. По предположению представителей ЕКА, аппарат раньше, чем планировалось, раскрыл тормозные парашюты, а его тормозные двигатели проработали гораздо меньше расчетного времени. Позже ЕКА подтвердило, что аппарат разбился при посадке.

Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы.