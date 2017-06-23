Запущенный с Плесецка спутник Минобороны выведен на целевую орбиту

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спутник Минобороны РФ, запущенный в пятницу с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1в", выведен на целевую орбиту; аппарат принят на управление и получил номер "Космос-2519", сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, в расчетное время выведен на целевую орбиту и в 22:27 мск принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил", — сказали в министерстве.

Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают нормально, отметили в Минобороны.

"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2519", — уточнили в пресс-службе министерства.

"Союз-2.1в" с аппаратом Минобороны на борту стартовал сегодня с Плесецка в 21:04 мск, с пусковой установки №4 площадки №43. Предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. В 21:12 мск от ракеты отделился блок "Волга", продолживший выведение спутника на орбиту.

Это второй запуск ракеты серии "Союз-2" с Плесецка с начала года: 25 мая "Союз-2.1б" вывел на орбиту с северного космодрома другой космический аппарат военного назначения.