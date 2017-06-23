С Плесецка стартовал "Союз-2.1в" с военным спутником Минобороны

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1в" стартовала сегодня с космодрома Плесецк с космическим аппаратом Минобороны РФ на борту, об этом сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

"В пятницу, 23 июня, в 21.04 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — рассказали в министерстве.

По данным Минобороны, предстартовые операции и сам старт "Союза" "прошли в штатном режиме". "Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя", — добавили там.

Общее руководство запуском осуществлял командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

Космические войска уже в третий раз запускают легкую ракету "Союз-2.1В", которая проходит на Плесецке летно-конструкторские испытания. Первый старт "Союз-2.1в" был успешно проведен в декабре 2013 года, второй — в декабре 2015.

Предыдущий пуск "Союза-2" с северного космодрома состоялся 25 мая этого года — на орбиту стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения, также в интересах Минобороны.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведено 30 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

"Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатировавшихся на Плесецке с 1973 по 2012 год. Было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", выведено на орбиту 430 спутников различного назначения.