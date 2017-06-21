В РКК "Энергия" назвали корабль подходящий для космического туризма

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн – РИА Новости. РКК "Энергия" рассматривает корабль "Союз" как наиболее оптимальное средство для космического, в том числе и межпланетного, туризма, в первую очередь из-за высокой степени доверия к этому кораблю, заявил журналистам гендиректор корпорации Владимир Солнцев.

"Мы рассматриваем "Союз" как наиболее оптимальное транспортное средство для адаптации под нужды космического, в том числе и межпланетного, туризма, в первую очередь из-за высокой степени доверия к этому кораблю", — сказал он на авиасалоне Paris Air Show.

Отвечая на вопрос, будет ли новый корабль "Федерация" использоваться для космического туризма или эту нишу планируется закрыть модернизированным "Союзом", Солнцев сказал: "Я думаю, что второе более логично. Во-первых, "Союз" имеет право на продолжение своей жизни, поскольку есть рынок космического туризма и есть доверие к этому кораблю. Это такие важные составляющие, которые надо использовать — от добра добра не ищут".

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что новый российский пилотируемый корабль "Федерация" отправится в первый полет не с космодрома Восточный, как было объявлено ранее, а с Байконура, и не на тяжёлой "Ангаре", а на создаваемой в настоящее время ракете-носителе среднего класса "Союз-5".

"Федерация" — пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену кораблям серии "Союз". "Федерация" будет способна взять на борт до шести членов экипажа, 500 килограммов груза, а также до 30 суток находиться в автономном полёте и до одного года в составе орбитальной станции.