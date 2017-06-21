В РКК "Энергия" рассказали о переговорах с Boeing по запускам "Союзов"

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн — РИА Новости. Шансы на подписание коммерческих контрактов на запуски кораблей "Союз" после 2020 года очень высоки, наиболее продвинутые переговоры ведутся с корпорацией Boeing, заявил журналистам глава ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев на авиакосмическом салоне Paris Air Show.

"У нас подписаны контракты на 2017-2019 годы, сейчас мы ведем работу по заключению контрактов после 2020 года, и я думаю, что шансы к их подписанию очень высоки. У нас достаточно много партнеров, сейчас наиболее продвинутые переговоры с "Боингом", и здесь на "Ле Бурже" мы продолжим наши обсуждения", — сказал Солнцев.

По его словам, переговоры ведутся не только относительно коммерческих полетов на "Союзе", но и по созданию элементов для работы в дальнем космосе, адаптация друг к другу кораблей разных стран, унифицированию стыковочного узла.

Ранее Солнцев заявлял, что надеется скоро подписать контракты на полеты к МКС в 2020 году с несколькими "коммерческими" заказчиками. По его словам, так как цикл изготовления кораблей "Союз" составляет около трех лет, было бы предпочтительно заключить эти контракты в 2017 году.