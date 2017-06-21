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РИА Наука
Космос

В РКК "Энергия" рассказали о перспективах новой ракеты "Союз-5"

09:2621.06.2017
(обновлено: 09:27 21.06.2017)
0800
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПуск ракеты-носителя семейства Союз. Архивное фотоПуск ракеты-носителя семейства Союз. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн — РИА Новости. Проектируемая новая российская ракета-носитель "Союз-5" грузоподъемностью около 17 тонн будет максимально адаптирована под пуски как с плавучего космодрома "Морской старт" и модернизированной "зенитовской" площадки на "Байконуре", так и впоследствии с космодрома "Восточный", заявил журналистам глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев на авиакосмическом салоне Paris Air Show.

"Мы можем интегрировать ее ("Союз-5") и на "Морской старт" и, отработав по сути дела на "Байконуре", мы ее можем переносить уже на космодром "Восточный". Развитие пилотируемой программы в России никто не отменял, но тем самым мы экономим средства, время, максимально используем тот задел, который у нас еще не реализован в части и системы управления и двигателей первой, второй и третьей ступени", — отметил Солнцев.

По его словам, адаптация новой ракеты потребует времени и будет осуществляться в привязке к стартовым комплексам на "Байконуре", "Восточном" и "Морскому старту".

"Любой космический аппарат, вот он ставится на "Союз", но это все равно новый ракетно-космический комплекс и его надо "вязать", потому что другие массовые характеристики, орбитальные задачи и так далее. Поэтому любой аппарат, не потому что это ракета, а потому что это комплекс, и его надо вязать: пневмо-, гидросистемы, электрические схемы, заправки, коммуникации", — уточнил глава "Энергии".

Отвечая на вопрос, в чем будет отличие версий ракеты для "Морского старта", "Байконура" и "Восточного", Солнцев сказал: "Практически ничем. В какой-то части может быть по интерфейсу, но абсолютно не затрагивает никакой принципиальный конструктив ракеты. Они будут полностью унифицированы, но к унификации тоже нужно философски подходить, то есть будут какие-то адаптации. Есть нюансы стартового стола на "Морском старте", на земле, но это вопросы к интерфейсу".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия и Казахстан согласовали программу по ускоренному созданию ракеты "Союз-5" и стартовой инфраструктуры для нее на "Байконуре". Речь идет о создании новой программы, основанной на модернизации и дальнейшем строительстве комплекса "Байтерек" на базе стартового стола для ракеты "Зенит". По словам Рогозина, Россия берет на себя повышенные обязательства по финансированию и созданию ракеты среднего класса, Казахстан — по модернизации стартового комплекса.

 

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