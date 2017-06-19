В "Роскосмосе" рассказали о ведущих участниках проекта лунной станции

ЛЕ БУРЖЕ, 19 июн — РИА Новости. Космические агентства США, Евросоюза и России будут играть ведущие роли в будущем международном проекте по созданию лунной станции, заявил в понедельник глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"В этом проекте наиболее активными участниками будут НАСА, ЕКА и "Роскосмос". Конкретные роли определятся, пока рано говорить", — сказал Комаров журналистам на авиасалоне во французском Ле Бурже.

По его словам, сегодня работает группа в рамках государств-участников нынешней МКС, а также приглашен более широкий круг участников для определения контуров проекта.

"Кто в нем будет какую роль играть, будет зависеть от готовности участвовать в проекте финансовыми, техническими и другими ресурсами", — резюмировал Комаров.