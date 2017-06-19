Китай пригласил Россию участвовать в проекте космической станции

ЛЕ БУРЖЕ, 19 июн — РИА Новости. Китай пригласил "Роскосмос" участвовать в проекте Китайской космической станции (ККС), решение Россией по этому вопросу пока не принято, заявил в понедельник глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Они предлагали, мы обмениваемся предложениями об участии в проектах, но у них другое наклонение, другая орбита и несколько отличные от нас планы. Пока договоренности и планы в будущем, конкретного ничего нет", — сказал Комаров журналистам в ходе авиасалона во французском Ле Бурже.

Как заявлял РИА Новости директор отделения международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSА) Сюй Яньсун, строительство ККС планируется завершить к 2022 году, проект будет доступен для сотрудничества и может стать международным.