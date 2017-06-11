МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Cygnus завершил свою миссию, сгорев в верхних слоях атмосферы над Тихим океаном, говорится в релизе американской аэрокосмической оборонной компании Orbital ATK.

"Миссия OA-7 официально завершилась 11 июня около 13.38 EDT (21.38 мск), когда корабль Cygnus совершил безопасный вход в атмосферу Земли и сгорел в ее верхних слоях над Тихим океаном к востоку от Новой Зеландии", — говорится в релизе.

Американский грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС) 4 июня. Отстыковку корабля, который находился на МКС с апреля, провели борт-инженеры станции Джек Фишер и Пегги Уитсон. Покинув станцию с отработанными материалами, аппарат оставался на орбите еще неделю. За это время с него были запущены четыре малых спутника, и был проведен эксперимент по изучению поведения огня на борту космического корабля.