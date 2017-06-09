ЦУП завершил подготовку к управлению полетом грузового "Прогресса МС-06"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Центр управления полетами (ЦУП) завершил работы по подготовке к управлению полетом грузового корабля "Прогресс МС-06", старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 14 июня в 12.20 мск с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости представитель ЦУП.

"Специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции приступят к управлению полетом грузового корабля после его отделения от 3-й ступени ракеты-носителя. Расчетное время отделения от 3-й ступени ракеты-носителя и выведения корабля на заданную орбиту — 12.29 мск", — сказал собеседник агентства.

Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения "Прогресса МС-06" с Международной космической станцией. Стыковка корабля запланирована на 16 июня в 14.42 мск.

Кораблю предстоит доставить на орбиту более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.