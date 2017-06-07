Китай назвал дату второго пуска ракеты-носителя "Великий поход-5"

ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Второй пуск самой мощной ракеты-носителя Китая "Чанчжэн-5" ("Великий поход") запланирован на 2 июля, заявил РИА Новости директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун.

"Второй пуск ракеты–носителя "Великий поход–5" запланирован на конец июня – начало июля, приблизительно это 2 июля", — сказал РИА Новости Сюй Яньсун на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.

В начале мая сообщалось, что ракета-носитель "Великий поход–5" уже доставлена на космодром Вэньчан в провинции Хайнань для предстоящего пуска нового телекоммуникационного спутника "Шицзянь-18".